Новак заявил о возможности повторения энергетического кризиса в Европе
О возможности повторения энергетического кризиса в Европе заявил вице-премьер России Александр Новак. Он призвал предпринимать меры по его недопущению в эфире телеканала «Россия-1».
Как заявил Новак, в настоящее время в подземных газовых хранилищах Европы дефицит топлива составляет порядка 25 млрд кубометров газа, и эту проблему нужно решить.
Политик также заверил, что Россия не исполняет свои обязательства по поставкам газа в полном объеме, «но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки», пишет Газета.ru.
Ранее экономист Василий Колташов заявил НСН, что фиаско «зеленой» энергетики Европы привело к кризисной ситуации.
«Закончилась пауза с некоторым снижением цен на спотовом рынке и снова открылась ситуация энергетического кризиса европейского союза, возникшего в немалой мере из-за того, что политика «зеленой» энергетики потерпело фиаско. Сейчас вопрос стоит так: либо ЕС будет больше газа покупать у России, либо ЕС должен искать революционные пути генерации, которые дадут много дешевой энергии. Когда-нибудь это неизбежно случится, но вопрос, сколько времени на это понадобится, остается открытым», - отметил он.
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