Новак заявил о возможности повторения энергетического кризиса в Европе

Как заявил Новак, в настоящее время в подземных газовых хранилищах Европы дефицит топлива составляет порядка 25 млрд кубометров газа, и эту проблему нужно решить.

Политик также заверил, что Россия не исполняет свои обязательства по поставкам газа в полном объеме, «но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки», пишет Газета.ru.

Ранее экономист Василий Колташов заявил НСН, что фиаско «зеленой» энергетики Европы привело к кризисной ситуации.

«Закончилась пауза с некоторым снижением цен на спотовом рынке и снова открылась ситуация энергетического кризиса европейского союза, возникшего в немалой мере из-за того, что политика «зеленой» энергетики потерпело фиаско. Сейчас вопрос стоит так: либо ЕС будет больше газа покупать у России, либо ЕС должен искать революционные пути генерации, которые дадут много дешевой энергии. Когда-нибудь это неизбежно случится, но вопрос, сколько времени на это понадобится, остается открытым», - отметил он.

