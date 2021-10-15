Колташов: «Зеленая» энергетика Европы терпит фиаско
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Цены на газ в Европе снова пошли вверх
После небольшого падения цены на газ в Европе снова начинают расти. Согласно данным биржи ICE Futures, стоимость голубого топлива на открытии торгов составила 1127,5 доллара за тысячу кубометров.
Василий Колташов: «Закончилась пауза с некоторым снижением цен на спотовом рынке и снова открылась ситуация энергетического кризиса европейского союза, возникшего в немалой мере из-за того, что политика «зеленой» энергетики потерпело фиаско. Сейчас вопрос стоит так: либо ЕС будет больше газа покупать у России, либо ЕС должен искать революционные пути генерации, которые дадут много дешевой энергии. Когда-нибудь это неизбежно случится, но вопрос, сколько времени на это понадобится, остается открытым», - отметил он.
Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан самой главной задачей в России, подчеркнув, что власти будут действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики.
Василий Колташов: «Очевидно, что государство не отказывается от своей роли и не впадает в старую неолиберальную болезнь, что если вы бедны и доходы у вас низкие, то вы сами в этом виноваты. Новая модель российской экономики, которая предполагает развитие обрабатывающего производства, восстановление и усиление сложных производств, развитие сельского хозяйства, все это должно улучшить экономическое положение», - добавил собеседник НСН.
Дефицит бюджета в 300 миллиардов рублей для Москвы носит технический характер
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Василий Колташов: «Технический долг – это долг, направленный на создание самого долга. То есть Москва, имея избыток средств, могла бы иметь профицит, но тогда встал бы вопрос о том, что Москва имеет слишком много денег, прежде всего с доходов предприятий. В то время, как долг настоящий, у Москвы долг технический, искусственный и ненужный», - пояснил экономист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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