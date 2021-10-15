Колташов: «Зеленая» энергетика Европы терпит фиаско

Василий Колташов: «Очевидно, что государство не отказывается от своей роли и не впадает в старую неолиберальную болезнь, что если вы бедны и доходы у вас низкие, то вы сами в этом виноваты. Новая модель российской экономики, которая предполагает развитие обрабатывающего производства, восстановление и усиление сложных производств, развитие сельского хозяйства, все это должно улучшить экономическое положение», - добавил собеседник НСН.

