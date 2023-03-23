Новак: снижение добычи нефти в России обеспечит стабильность поставок

Решение России сократить добычу нефти до июля 2023 года было принято с целью сокращения возможности взимания дисконта, а также для того, чтобы стабилизировать поставки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает телеканал «Россия-24».

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По его словам, важно следить за стабильностью рынка и при изменении ситуации оперативно действовать.

«Мы считаем, что это решение правильное, с учетом нашего непринятия решений Евросоюза и стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть и российские нефтепродукты», - добавил вице-премьер.

Ранее, как сообщала НСН, Россия продлила решение о сокращении добычи нефти.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииПоставкиЦены На НефтьАлександр Новак

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