«Шантаж покупателей»: В отрасли объяснили сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей
Игорь Юшков сказал НСН, что азиатские покупатели не хотят отказываться от скидки на российскую нефть, что снижает доходы бюджета РФ. Власти решили «встряхнуть рынок».
Азиатские потребители привыкли к скидкам на российскую нефть и используют «шантаж» на фоне закрытого европейского рынка, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с НСН. По его словам, Россия сократит добычу, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами в свою пользу.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом Москва, как и было заявлено ранее, не будет продавать сырье в страны, которые «прямо или косвенно» поддерживают потолок цен на нефть из РФ. Юшков считает, что Россия посылает сигнал азиатскому рынку.
«Здесь посыл в адрес покупателей. Покупатели поставили перед российскими компаниями дилемму, либо вы даете нам дополнительную скидку, либо мы не сможем купить дополнительные объемы, которые вы хотите с европейского на азиатский рынок перекинуть. Месяц-два российские компании делали ставку на объем, но предполагается постепенно, что скидка будет уменьшаться, а азиатские потребители решили, что эта скидка навсегда», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, что в большей степени такая ситуация не устраивает именно государство, которое обычно получает сверхприбыль компаний. Власти пытаются встряхнуть мировые цены, создав на рынке дефицит.
«Государство понимает, что это губительный путь, из-за скидки страдает бюджет, а не компании. Все, что выше 40 долларов за баррель, забирает себе государство. Это попытка России встряхнуть рынок, чтобы показать, что объем – это не самое главное. Если покупатели шантажируют нас, мы сокращаем добычу и экспорт, тогда возникнет дефицит и мировые цены на рынке поднимутся. Если мы уберем с рынка 500 тысяч баррелей в сутки, цены могут пойти к 100 долларам за баррель. В ценовой потолок мы не везде упираемся», - объяснил эксперт.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил НСН, что на сегодняшний день основными покупателями российской нефти выступают Китай и Индия, также африканские страны стали сейчас активнее приобретать ресурс.
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