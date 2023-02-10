«Шантаж покупателей»: В отрасли объяснили сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей

Азиатские потребители привыкли к скидкам на российскую нефть и используют «шантаж» на фоне закрытого европейского рынка, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с НСН. По его словам, Россия сократит добычу, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами в свою пользу.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом Москва, как и было заявлено ранее, не будет продавать сырье в страны, которые «прямо или косвенно» поддерживают потолок цен на нефть из РФ. Юшков считает, что Россия посылает сигнал азиатскому рынку.

«Здесь посыл в адрес покупателей. Покупатели поставили перед российскими компаниями дилемму, либо вы даете нам дополнительную скидку, либо мы не сможем купить дополнительные объемы, которые вы хотите с европейского на азиатский рынок перекинуть. Месяц-два российские компании делали ставку на объем, но предполагается постепенно, что скидка будет уменьшаться, а азиатские потребители решили, что эта скидка навсегда», - отметил он.