Россия продлила решение о сокращении добычи нефти

Он напомнил, что решение об ограничении добычи в объёме 500 тысяч баррелей в сутки с марта было принято добровольно, и добавил, что эта мера будет продлена.

«В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно», - уточнил Новак, отметив, что «Россия сохраняет свою позицию о полном неприятии незаконных ограничительных мер».

Ранее в Минфине РФ заявили, что нефтегазовые доходы бюджета России в январе — феврале 2023 года составили 947 млрд рублей, сообщает RT.