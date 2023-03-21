Россия продлила решение о сокращении добычи нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в ближайшие дни достигнет цели по сокращению добычи нефти, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что решение об ограничении добычи в объёме 500 тысяч баррелей в сутки с марта было принято добровольно, и добавил, что эта мера будет продлена.

«В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно», - уточнил Новак, отметив, что «Россия сохраняет свою позицию о полном неприятии незаконных ограничительных мер».

Ранее в Минфине РФ заявили, что нефтегазовые доходы бюджета России в январе — феврале 2023 года составили 947 млрд рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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