Новак рассказал о последствиях планируемого ограничения цены на нефть РФ

По его словам, это может привести «к дисбалансу рынка и дефициту энергоресурсов».

«Это, в свою очередь, приведёт к росту цены и, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке», - подчеркнул Новак.

Он добавил, что подобные меры западных стран в итоге обратятся «против них самих же».

Ранее лидеры стран «Большой семёрки» (G7) договорились ввести лимиты на цены на энергоносители.