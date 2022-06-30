Новак рассказал о последствиях планируемого ограничения цены на нефть РФ
Вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Намерение ограничить цену российской нефти - это «попытка вмешательства в рыночные механизмы».
По его словам, это может привести «к дисбалансу рынка и дефициту энергоресурсов».
«Это, в свою очередь, приведёт к росту цены и, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке», - подчеркнул Новак.
Он добавил, что подобные меры западных стран в итоге обратятся «против них самих же».
Ранее лидеры стран «Большой семёрки» (G7) договорились ввести лимиты на цены на энергоносители.
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