Страны G7 договорились ограничить цены на энергоносители
Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) договорились ввести лимиты на цены на энергоносители, об этом говорится в коммюнике по итогам прошедшего в Германии саммита.
В документе говорится, что страны G7 намерены «принимать немедленные действия для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен, вызванного чрезвычайными рыночными условиями».
«В том числе изучая дополнительные меры, такие как ценовые ограничения», - отмечается в заявлении.
Также лидеры стран G7 подчеркнули, что не намерены отказываться от своих целей в области климата и энергетического перехода, ни от поэтапного отказ от эноргоносителей из России, в том числе «путём поэтапного прекращения или запрета импорта российского угля и нефти».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «вечеринка» углеводородов из России для стран G7 закончилась, сообщает RT.
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