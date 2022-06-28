Страны G7 договорились ограничить цены на энергоносители

В документе говорится, что страны G7 намерены «принимать немедленные действия для обеспечения энергопоставок и снижения роста цен, вызванного чрезвычайными рыночными условиями».

«В том числе изучая дополнительные меры, такие как ценовые ограничения», - отмечается в заявлении.

Также лидеры стран G7 подчеркнули, что не намерены отказываться от своих целей в области климата и энергетического перехода, ни от поэтапного отказ от эноргоносителей из России, в том числе «путём поэтапного прекращения или запрета импорта российского угля и нефти».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «вечеринка» углеводородов из России для стран G7 закончилась, сообщает RT.