Песков прокомментировал желание G7 установить предельные цены на газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что желание стран «Большой семёрки» (G7) установить предельные цены на российский газ является предметом переговоров с «Газпромом», сообщает ТАСС.

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По его словам, всё будет зависеть от решения, которое примет российская компания.

«Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов, об изменении цены. Насколько с юридической точки зрения это возможно и так далее. Это предмет контактов», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байдена и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что США и Евросоюз совместно работают над сокращением доходов России от энергоносителей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазпромЦеныРоссийский ГазДмитрий Песков
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