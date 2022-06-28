Песков прокомментировал желание G7 установить предельные цены на газ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что желание стран «Большой семёрки» (G7) установить предельные цены на российский газ является предметом переговоров с «Газпромом», сообщает ТАСС.
По его словам, всё будет зависеть от решения, которое примет российская компания.
«Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов, об изменении цены. Насколько с юридической точки зрения это возможно и так далее. Это предмет контактов», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байдена и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что США и Евросоюз совместно работают над сокращением доходов России от энергоносителей, сообщает RT.
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