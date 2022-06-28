Песков прокомментировал желание G7 установить предельные цены на газ

По его словам, всё будет зависеть от решения, которое примет российская компания.

«Наверное, они будут ставить условия об изменении условий действующих контрактов, об изменении цены. Насколько с юридической точки зрения это возможно и так далее. Это предмет контактов», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байдена и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что США и Евросоюз совместно работают над сокращением доходов России от энергоносителей, сообщает RT.