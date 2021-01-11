Новак пообещал рост цен на бензин ниже инфляции

Он также напомнил, что в 2020 году стоимость бензина увеличилась на 2%, что значительно ниже темпов инфляции, передает РИА ФАН. Вице-премьер добавил, что правительство и Минэнерго РФ контролируют ситуацию с ценами на бензин.

Ранее Росстат сообщил, что розничные цены на бензин с начала 2020 года по ноябрь выросли на 2,4%.

Между тем, аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, как формируется цена на бензин. По его словам, доля налогов в стоимости топлива достигает 65-70%.

