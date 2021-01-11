Новак пообещал рост цен на бензин ниже инфляции
Розничные цены на бензин и нефтепродукты в России в нынешнем году будут расти в пределах инфляции. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Он также напомнил, что в 2020 году стоимость бензина увеличилась на 2%, что значительно ниже темпов инфляции, передает РИА ФАН. Вице-премьер добавил, что правительство и Минэнерго РФ контролируют ситуацию с ценами на бензин.
Ранее Росстат сообщил, что розничные цены на бензин с начала 2020 года по ноябрь выросли на 2,4%.
Между тем, аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, как формируется цена на бензин. По его словам, доля налогов в стоимости топлива достигает 65-70%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Казахстан временно прервал транзит нефти через Россию
- Пашинян прибыл на переговоры по Карабаху в Москву
- Индекс Мосбиржи побил новый исторический рекорд
- Путин поздравил Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии
- В России выявлено 23 315 новых случая коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru