Почему бензин дорожает, когда нефть дешевеет? Аналитики нашли объяснение

«Во-первых, есть ожидания потребителей, которые формируются из их реальных доходов и экономической ситуации. Люди видят, что нефть падает, значит должен и бензин подешеветь, но этого не происходит. Конечно, люди чувствуют несправедливость. Второй момент: из чего складывается цена. В цене бензина стоимость нефти занимает 7-8%. Основная часть - это налоги», - объяснил он.

С ним согласился аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев. В эфире НСН он уточнил, как формируется цена на бензин.



«У нас в цене бензина доля налогов достигает 65-70%. Так что именно величина акцизов и демпферов ощутима для потребителя. Один лишь акциз составляет порядка 12% цены. Если смотреть на рынки Европы и США, то там цена на бензин зависит от стоимости нефти. При этом достижением российского правительства является то, что розничная цена меняется строго в рамках инфляции», - отметил аналитик.

В свою очередь, Пикин напомнил, как власти регулировали недавние цены на продукты, а также стоимость бензина пару лет назад.



«В случае с продуктами никто цены не регулировал напрямую. Просто ввели заградительные пошлины, чтобы цена не росла. Пригрозили, что если цена будет расти, то и пошлины будут увеличиваться. Ровно то же самое было, когда резко росли цены на бензин пару лет назад. На этих же условиях нефтяники подписали соглашение, и ситуация нормализовалась», - сказал он.



Гордеев же считает, что государству не стоит вмешиваться в регулирование цен на бензин, так как это мешает рынку развиваться на конкурентных условиях.



«Можно сказать, что у нас рынок зарегулирован, и участие государства в этом нужно сокращать. На рынке должна быть здоровая конкуренция, у нас это не совсем получается. Независимая розница у нас умирает, эта печальная тенденция продолжится. Более того, из-за налогового законодательства добыча выгоднее переработки. Пока предпосылок для снижения цен на бензин нет», - заключил аналитик.

Ранее Москва вошла в число регионов России с самым доступным дизельным топливом. Тем не менее, анализ показывает, что ключевым фактором доступности дизтоплива является уровень зарплаты, а не цены.

