Росстат зафиксировал рост цен на бензин

Розничные цены на бензин с начала года по ноябрь выросли на 2,4%, сообщил Росстат.

При этом цены производителей топлива за этот период выросли на 10,1%.

За январь — ноябрь 2020 года в годовом выражении розничные цены выросли на 1,9%, а цены производителей на 5%, передает Ura.ru.