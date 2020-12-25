Росстат зафиксировал рост цен на бензин

Розничные цены на бензин с начала года по ноябрь выросли на 2,4%, сообщил Росстат.

При этом цены производителей топлива за этот период выросли на 10,1%.

За январь — ноябрь 2020 года в годовом выражении розничные цены выросли на 1,9%, а цены производителей на 5%, передает Ura.ru.

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В ведомстве отметили, что в ноябре повышение цен на бензин на 0,2% и более произошло в 21 субъекте РФ. Больше всего цена на топливо выросла в Республике Ингушетия - на 0,8%. Снижение цен наблюдалось в 12 российских регионах.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, насколько адекватна ситуация, когда цены на бензин растут даже при падении стоимости нефти.

«В цене бензина стоимость нефти занимает 7-8%. Основная часть - это налоги», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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