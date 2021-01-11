Эксперты предрекли рост цен на бензин в январе

По мнению экспертов, повышение цен на нефть (с начала года стоимость нефти поднялась на 10% до 56 долларов за баррель) выгодно нефтяным компаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным, передает телеканал «360».

На внутреннем рынке произошел перекос, из-за которого с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, заявил Евгений Тыртов из Vygon Consulting. А вместо получения компенсаций от государства нефтяники сами должны платить в бюджет, неся убытки, передает Ura.ru.

Директор Фонда энергетического развития и аналитик компании Virgin Group Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, почему цены на нефтепродукты в России растут при падении стоимости нефти.

«Во-первых, есть ожидания потребителей, которые формируются из их реальных доходов и экономической ситуации. Люди видят, что нефть падает, значит должен и бензин подешеветь, но этого не происходит. Конечно, люди чувствуют несправедливость. Второй момент: из чего складывается цена. В цене бензина стоимость нефти занимает 7-8%. Основная часть - это налоги», - объяснил он.

