Эксперты предрекли рост цен на бензин в январе
Цены на бензин в январе могут сильно вырасти вслед за ростом цен на нефть. С декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 уже стали дороже на 8%, они поднялись до 48 тысяч рублей и почти 49 тысяч рублей за тонну соответственно.
Рост оптовых цен на автомобильное топливо эксперты объясняют снижением предложения на внутреннем рынке, пишет «Коммерсант». Объем продаж бензина в конце прошлого года упал на 15%. По данным издания, уже в течение 6,5 недель производителям выгодней работать на рынке экспорта.
По мнению экспертов, повышение цен на нефть (с начала года стоимость нефти поднялась на 10% до 56 долларов за баррель) выгодно нефтяным компаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным, передает телеканал «360».
На внутреннем рынке произошел перекос, из-за которого с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, заявил Евгений Тыртов из Vygon Consulting. А вместо получения компенсаций от государства нефтяники сами должны платить в бюджет, неся убытки, передает Ura.ru.
Директор Фонда энергетического развития и аналитик компании Virgin Group Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, почему цены на нефтепродукты в России растут при падении стоимости нефти.
«Во-первых, есть ожидания потребителей, которые формируются из их реальных доходов и экономической ситуации. Люди видят, что нефть падает, значит должен и бензин подешеветь, но этого не происходит. Конечно, люди чувствуют несправедливость. Второй момент: из чего складывается цена. В цене бензина стоимость нефти занимает 7-8%. Основная часть - это налоги», - объяснил он.
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