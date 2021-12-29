Новак оценил влияние новых штаммов COVID-19 на российскую экономику

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, многие страны научились к ним адаптироваться. «Произошел серьезный отскок в мировой экономике после падения в прошлом году. Сейчас мы наблюдаем, что даже распространение новых штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" не так влияет на сокращение мобильности населения», - сказал он.

Как отметил Новак, при этом положительное действие оказывает и вакцинация населения от коронавируса во всем мире. В итоге, несмотря на продолжающуюся пандемию, потребление нефти все равно растет.

Сохранившиеся со времен СССР связи позволяют странам СНГ проходить тяжелое время пандемии лучше, чем некоторые другие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ. По словам Путина, «в целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль».

