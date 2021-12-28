Путин рассказал, что страны СНГ лучше переживают пандемию

Сохранившиеся со времен СССР связи позволяют странам СНГ проходить тяжелое время пандемии лучше, чем некоторые другие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, который во вторник, 28 декабря, проходит в Санкт-Петербурге.

Интеграция за прошедшие десятилетия по многим направлениям углублялась, в том числе в сфере обеспечения безопасности и в сфере экономики, отметил российский лидер.

Лидеры стран СНГ встретятся 28 декабря в Петербурге

По словам Путина, «в целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль», передает ТАСС. Он отметил общие коммуникации, предприятия.

Ранее сегодня состоялась встреча экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента России Владимира Путина в формате тет-а-тет. В неформальной встрече лидеров стран СНГ также принимают участие главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СНГВладимир Путин
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