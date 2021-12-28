Путин рассказал, что страны СНГ лучше переживают пандемию

Сохранившиеся со времен СССР связи позволяют странам СНГ проходить тяжелое время пандемии лучше, чем некоторые другие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, который во вторник, 28 декабря, проходит в Санкт-Петербурге.

Интеграция за прошедшие десятилетия по многим направлениям углублялась, в том числе в сфере обеспечения безопасности и в сфере экономики, отметил российский лидер.