Новак объяснил причину падения мировых цен на нефть

При этом он считает, что в скором времени цены на нефть вернутся к привычным показателям.

«Падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял», - сказал Новак.

Ранее вице-премьер Новак назвал объемы поставок нефти из России в Китай в 2022 году. Перевозки в азиатскую страну составили около трети от всего экспорта РФ.

