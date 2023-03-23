Новак объяснил причину падения мировых цен на нефть

Причиной падения мировых цен на нефть стал банковский кризис в США, считает вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

Новак: снижение добычи нефти в России обеспечит стабильность поставок

При этом он считает, что в скором времени цены на нефть вернутся к привычным показателям.

«Падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял», - сказал Новак.

Ранее вице-премьер Новак назвал объемы поставок нефти из России в Китай в 2022 году. Перевозки в азиатскую страну составили около трети от всего экспорта РФ.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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