Новак: Евросоюз не сможет полностью заменить российские энергоресурсы

Глава Минэнерго России Александр Новак в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика» заявил о том, что Евросоюз не сможет полностью заменить российские энергоресурсы в течение ближайших 5-10 лет. По его словам, об этом знают все ведущие игроки отрасли.

Министр отметил, что даже заявления о возможном прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к росту цен на мировых рынках, а если страны ЕС всё же объявят эмбарго, тогда цены на нефть и газ установят новые исторические рекорды.

«Некоторые европейские политики рассматривают возможность полного отказа от закупок российского газа из-за нежелания оплачивать поставки в рублях. Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», - сообщил Новак в статье.