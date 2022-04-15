Новак: Евросоюз не сможет полностью заменить российские энергоресурсы
Глава Минэнерго России Александр Новак в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика» заявил о том, что Евросоюз не сможет полностью заменить российские энергоресурсы в течение ближайших 5-10 лет. По его словам, об этом знают все ведущие игроки отрасли.
Министр отметил, что даже заявления о возможном прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к росту цен на мировых рынках, а если страны ЕС всё же объявят эмбарго, тогда цены на нефть и газ установят новые исторические рекорды.
«Некоторые европейские политики рассматривают возможность полного отказа от закупок российского газа из-за нежелания оплачивать поставки в рублях. Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», - сообщил Новак в статье.
Он также заявил о том, что для европейских покупателей российские условия остаются максимально комфортными.
«С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров», - добавил министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о перспективах перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях.
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