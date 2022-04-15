Песков рассказал о перспективах перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях
Точных сроков перехода на оплату в рублях за другие экспортируемые товары РФ, кроме газа и нефти, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу во время брифинга.
Он добавил, что пока преждевременно говорить, каких групп товаров это может коснуться и когда. По его словам, это сложная работа.
Песков отметил, что расширение диапазона использования национальных валют - это «концептуальная установка президента», и работа в этом направлении будет активизирована.
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин накануне заявил, что американцы не перечислили оплату за полёт астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию. Он надеется получить всю сумму долга в 2 миллиарда рублей в мае, причём в рублях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru