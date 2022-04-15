Песков рассказал о перспективах перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях

Точных сроков перехода на оплату в рублях за другие экспортируемые товары РФ, кроме газа и нефти, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу во время брифинга.

Он добавил, что пока преждевременно говорить, каких групп товаров это может коснуться и когда. По его словам, это сложная работа.