Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток — 2» из-за санкций

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что больше всех потеряют от ввода «Северного потока-2» США и Украина, всей остальной Европе газопровод выгоден.

«Больше всего от ввода «Северного потока-2» пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ. Сейчас же Украина является безальтернативным транзитером, "Газпром" не сможет выполнить европейские контракты, не используя ее газотранспортную систему. С появлением же этого газопровода появится возможность выбора, и тогда Украина начнет терять контракты на прокачку газа», – сказал Юшков.

