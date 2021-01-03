Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток — 2» из-за санкций
Норвежская компания Det Norske Veritas GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций со стороны Вашингтона, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.
Мероприятия по проверке трубопроводной системы прекращены «в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе».
Det Norske Veritas GL является партнером «Северного потока» и «Северного потока — 2».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что больше всех потеряют от ввода «Северного потока-2» США и Украина, всей остальной Европе газопровод выгоден.
«Больше всего от ввода «Северного потока-2» пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ. Сейчас же Украина является безальтернативным транзитером, "Газпром" не сможет выполнить европейские контракты, не используя ее газотранспортную систему. С появлением же этого газопровода появится возможность выбора, и тогда Украина начнет терять контракты на прокачку газа», – сказал Юшков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru