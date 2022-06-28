Низкая доходность майнинга снизила цены на видеокарты на 40%

Стоимость видеокарт на рынке России упала в среднем на 40% за последние три месяца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ретейлеров.

Эксперт дал советы по покупке дешевеющего биткоина

Отмечается, что снижение стоимости видеокарт связано со снижением доходности от майнинга популярных криптовалют, а также с укреплением курса рубля.

Как рассказал изданию главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов, из-за низкой доходности майнеры начали распродавать свое оборудование. По его словам, Nvidia GeForce RTX 3080, которая является одной из самых популярных для майнинга и игр, в мае стоила в среднем 145 тысяч рублей, а в июне уже 105 тысяч рублей.

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что на падение биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КриптовалютаРоссия
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