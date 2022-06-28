Низкая доходность майнинга снизила цены на видеокарты на 40%

Отмечается, что снижение стоимости видеокарт связано со снижением доходности от майнинга популярных криптовалют, а также с укреплением курса рубля.

Как рассказал изданию главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов, из-за низкой доходности майнеры начали распродавать свое оборудование. По его словам, Nvidia GeForce RTX 3080, которая является одной из самых популярных для майнинга и игр, в мае стоила в среднем 145 тысяч рублей, а в июне уже 105 тысяч рублей.

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что на падение биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится.

