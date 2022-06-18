Биткоин упал в цене ниже $20 тысяч - с декабря 2020 года

Стоимость биткоина снизилась на 6,84% — до $19,429. Такие данные зафиксированы утром 18 июня.

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что на падение биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится.

«Весь криптовалютный бизнес находится под давлением. Все лежит на поверхности: гиперинфляция, дорогой бензин, высокие цены на недвижимость, повышение ключевой ставки банками заставляют людей уходить из рискованных активов, поэтому все падает. Плюс несколько эксцессов на рынке, когда месяц назад стейблкоины (общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать – прим. НСН) оказались совсем нестабильными. Все другие стейблкоины призывали верить, что они могут выступать паритетом к доллару один к одному, а сейчас оказалось, что это не так. Вот эта общая нездоровая обстановка в США и ожидание рецессии приводит к тому, что происходит», - рассказал он.

