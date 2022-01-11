Эксперт дал советы по покупке дешевеющего биткоина
Биткоин с ноября 2021 года дешевеет, так что текущее движение попросту является его логичным продолжением, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского.
Так он отреагировал на падение стоимости криптовалюты, которая впервые с августа 2021 года опустилась ниже уровня в $40 тыс. Как заявил эксперт, ситуация для покупателей биткоина складывается не лучшим образом: котировки нацелены на уровень в $30 тыс.
Хомский отметил, что ориентация на раздуваемые инфоповоды может привести лишь к негативным последствиям.
«Для дальнейшего движения вверх котировкам необходимо исполнить цены внизу, а это уход ниже сентябрьских отметок, откуда началось осеннее восхождение цены», — отметил Хомский.
Напомним, за 9 января биткоин подешевел на 2%. Согласно данным CoinDesk, сейчас стоимость криптовалюты составляет $39,963 тысяч.
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