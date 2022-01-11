Эксперт дал советы по покупке дешевеющего биткоина

Биткоин с ноября 2021 года дешевеет, так что текущее движение попросту является его логичным продолжением, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского.

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Так он отреагировал на падение стоимости криптовалюты, которая впервые с августа 2021 года опустилась ниже уровня в $40 тыс. Как заявил эксперт, ситуация для покупателей биткоина складывается не лучшим образом: котировки нацелены на уровень в $30 тыс.

Хомский отметил, что ориентация на раздуваемые инфоповоды может привести лишь к негативным последствиям.

«Для дальнейшего движения вверх котировкам необходимо исполнить цены внизу, а это уход ниже сентябрьских отметок, откуда началось осеннее восхождение цены», — отметил Хомский.

Напомним, за 9 января биткоин подешевел на 2%. Согласно данным CoinDesk, сейчас стоимость криптовалюты составляет $39,963 тысяч.

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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