Эксперт дал советы по покупке дешевеющего биткоина

Так он отреагировал на падение стоимости криптовалюты, которая впервые с августа 2021 года опустилась ниже уровня в $40 тыс. Как заявил эксперт, ситуация для покупателей биткоина складывается не лучшим образом: котировки нацелены на уровень в $30 тыс.

Хомский отметил, что ориентация на раздуваемые инфоповоды может привести лишь к негативным последствиям.

«Для дальнейшего движения вверх котировкам необходимо исполнить цены внизу, а это уход ниже сентябрьских отметок, откуда началось осеннее восхождение цены», — отметил Хомский.

Напомним, за 9 января биткоин подешевел на 2%. Согласно данным CoinDesk, сейчас стоимость криптовалюты составляет $39,963 тысяч.

