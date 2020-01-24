Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии

Банк России с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Нижневолжского коммерческого банка (АО «НВКбанк»). В сообщении регулятора отмечается, что причиной стало то, что кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение, передает Ura.ru. Было установлено, что в организации произошло значительное снижение капитала – более 80%. Это представляет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.