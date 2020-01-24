Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии

24 января 202009:26

Банк России с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Нижневолжского коммерческого банка (АО «НВКбанк»). В сообщении регулятора отмечается, что причиной стало то, что кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение, передает Ura.ru. Было установлено, что в организации произошло значительное снижение капитала – более 80%. Это представляет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Роскачество рассказало о мошенничестве с банкоматами

По величине активов кредитная организация занимает 179 место в банковской системе страны, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Сбербанке рассказали о способе кражи денег с карт россиян. Мошенники могут получить данные о картах россиян из мессенджеров. Об этом предупредил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.


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