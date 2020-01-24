Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии
Банк России с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Нижневолжского коммерческого банка (АО «НВКбанк»). В сообщении регулятора отмечается, что причиной стало то, что кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение, передает Ura.ru. Было установлено, что в организации произошло значительное снижение капитала – более 80%. Это представляет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
По величине активов кредитная организация занимает 179 место в банковской системе страны, сообщает РЕН ТВ.
Ранее в Сбербанке рассказали о способе кражи денег с карт россиян. Мошенники могут получить данные о картах россиян из мессенджеров. Об этом предупредил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии
- Россиянам в США за мошенничество с банковскими картами присудили 12 лет тюрьмы
- Для россиян в аэропортах Египта установили отдельные выходы на посадку
- Коронавирус всё ближе. География и число жертв растёт
- Ставки учителей вырастут в два раза