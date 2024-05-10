При обстреле Донецка погибли две женщины
10 мая 202412:43
Две женщины погибли при обстреле Кировского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела поселка шахты Абакумова по ул. Кубанской... погибли женщины 1958 г. р. и 2004 г. р.», — написал градоначальник в Telegram-канале.
По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, в 10:25 ВСУ выпустили по Кировскому району столицы региона три снаряда калибра 155 мм.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru