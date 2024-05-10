На Солнце произошла новая особо крупная вспышка

«Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Событие локализовано в юго-западной части солнечного диска, в той же активной области, что и предыдущие», — отметили исследователи.

По данным лаборатории, вспышка стала четвертой по силе в текущем 25-м солнечном цикле. Ученые указали на высокие риски геомагнитных последствий 12-13 мая.

