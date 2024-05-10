На Солнце произошла новая особо крупная вспышка
10 мая 202412:34
Особо крупная вспышка мощностью не менее Х3.9 произошла на Солнце, в ближайшие дни на планете возможны магнитные бури. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Событие локализовано в юго-западной части солнечного диска, в той же активной области, что и предыдущие», — отметили исследователи.
По данным лаборатории, вспышка стала четвертой по силе в текущем 25-м солнечном цикле. Ученые указали на высокие риски геомагнитных последствий 12-13 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru