На Солнце произошла новая особо крупная вспышка

Особо крупная вспышка мощностью не менее Х3.9 произошла на Солнце, в ближайшие дни на планете возможны магнитные бури. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Солнце произошла новая мощная вспышка высшего балла X

«Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Событие локализовано в юго-западной части солнечного диска, в той же активной области, что и предыдущие», — отметили исследователи.

По данным лаборатории, вспышка стала четвертой по силе в текущем 25-м солнечном цикле. Ученые указали на высокие риски геомагнитных последствий 12-13 мая.

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ФОТО: vk.com/Дима Демин
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