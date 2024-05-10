Хабиров: Атака БПЛА не скажется на производственных показателях завода в Салавате
Атака беспилотника на нефтезавод в башкирском Салавате не повлияет на производственные показатели предприятия. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает ТАСС.
Накануне БПЛА ударил по установке предприятия «Газпром нефтехим Салават», была повреждена насосная станция, напоминает RT.
Как отметил Хабиров, ЧП стало «самой настоящей террористической атакой».
«Важно, что предприятие работает в штатном режиме. В течение буквально двух-трех дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника», — подчеркнул глава Башкирии.
Хабиров добавил, что сотрудники нефтезавода организованно отработали, ЧП не скажется на производственных показателях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru