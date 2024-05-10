Хабиров: Атака БПЛА не скажется на производственных показателях завода в Салавате

Атака беспилотника на нефтезавод в башкирском Салавате не повлияет на производственные показатели предприятия. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает ТАСС.

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Накануне БПЛА ударил по установке предприятия «Газпром нефтехим Салават», была повреждена насосная станция, напоминает RT.

Как отметил Хабиров, ЧП стало «самой настоящей террористической атакой».

«Важно, что предприятие работает в штатном режиме. В течение буквально двух-трех дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника», — подчеркнул глава Башкирии.

Хабиров добавил, что сотрудники нефтезавода организованно отработали, ЧП не скажется на производственных показателях.

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ФОТО: glavarb.ru
ТЕГИ:ЗаводБеспилотникиБашкирия

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