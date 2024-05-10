Хабиров: Атака БПЛА не скажется на производственных показателях завода в Салавате

Накануне БПЛА ударил по установке предприятия «Газпром нефтехим Салават», была повреждена насосная станция, напоминает RT.

Как отметил Хабиров, ЧП стало «самой настоящей террористической атакой».

«Важно, что предприятие работает в штатном режиме. В течение буквально двух-трех дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника», — подчеркнул глава Башкирии.

Хабиров добавил, что сотрудники нефтезавода организованно отработали, ЧП не скажется на производственных показателях.

