СМИ: В Нигерии неизвестные ворвались в университет и захватили студентов
Неизвестные вооруженные люди ворвались в университет естественных наук и технологий в Осаре в Нигерии, захватив студентов в заложники. Об этом пишет Vanguard.
По данным газеты, злоумышленники пробрались в помещение, где учащиеся готовились к занятиям. Нападавшие начали стрелять в потолок, захватили студентов и увели в неизвестном направлении. Охране учреждения не удалось вовремя оказать сопротивление.
Факт ЧП подтвердил ректор университета Абдулраман Асипита. Сколько человек было похищено, неизвестно.
Ранее в нигерийском штате Кадуна бандиты похитили 232 учеников и учителей начальной школы деревни Курига, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru