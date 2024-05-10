СМИ: В Нигерии неизвестные ворвались в университет и захватили студентов

Неизвестные вооруженные люди ворвались в университет естественных наук и технологий в Осаре в Нигерии, захватив студентов в заложники. Об этом пишет Vanguard.

По данным газеты, злоумышленники пробрались в помещение, где учащиеся готовились к занятиям. Нападавшие начали стрелять в потолок, захватили студентов и увели в неизвестном направлении. Охране учреждения не удалось вовремя оказать сопротивление.

Факт ЧП подтвердил ректор университета Абдулраман Асипита. Сколько человек было похищено, неизвестно.

Ранее в нигерийском штате Кадуна бандиты похитили 232 учеников и учителей начальной школы деревни Курига, напоминает RT.

