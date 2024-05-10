На Украине заявили о повреждении газопроводов в Харьковской и Волынской областях

Повреждения газопроводов зафиксированы в Харьковской и Волынской областях Украины. Об этом сообщило минэнерго страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в Харьковской области в одном из населенных пунктов остались без газоснабжения 684 абонента, в другом — 72 абонента.

«В одном из населенных пунктов Луцкого района (Волынская область)... поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения осталось 239 абонентов», — указали в министерстве.

Минэнерго также сообщило о проблемах со снабжением топливом в Сумской и Тернопольской областях.

Ранее в некоторых украинских регионах объявили воздушную тревогу, напоминает RT. Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове и пригороде, а также в Николаевской области.

