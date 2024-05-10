На Украине заявили о повреждении газопроводов в Харьковской и Волынской областях
Повреждения газопроводов зафиксированы в Харьковской и Волынской областях Украины. Об этом сообщило минэнерго страны в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в Харьковской области в одном из населенных пунктов остались без газоснабжения 684 абонента, в другом — 72 абонента.
«В одном из населенных пунктов Луцкого района (Волынская область)... поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения осталось 239 абонентов», — указали в министерстве.
Минэнерго также сообщило о проблемах со снабжением топливом в Сумской и Тернопольской областях.
Ранее в некоторых украинских регионах объявили воздушную тревогу, напоминает RT. Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове и пригороде, а также в Николаевской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru