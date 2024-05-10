Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника военным в Финляндии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Ранее стало известно, что памятник советским военным в Хельсинки облили красной краской, напоминает RT. Сотрудники посольства РФ и неравнодушные соотечественники устранили наиболее заметные следы повреждений.

«Председатель СК... поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России возбудить уголовное дело по данному факту», — указали в Следкоме.

Ведомство запросит в МИД России данные об обстоятельствах инцидента. Действиям причастных к преступлению лиц дадут уголовно-правовую оценку.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ФинляндияПамятникиУголовное ДелоАлександр БастрыкинСледственный Комитет

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