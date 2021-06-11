Визг «дерипасок». Экономист рассказал, за чей счет Россия выйдет из кризиса
Экономист Денис Ракша в интервью «Радиоточке НСН» объяснил, почему Олег Дерипаска выбрал Центробанк «объектом для битья».
Правительство России находится в экономическом тупике, и хочет выйти из него за счет бизнеса, рассказал экономист Денис Ракша в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он прокомментировал заявление бизнесмена Олега Дерипаски, который в своем Telegram-канале призвал Центробанк «смириться с инфляцией» и ускоренно развивать средний класс и дешевую ипотеку. Миллиардер также назвал безумием решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 5,5%. Ракша объяснил, почему не согласен ни с одной из сторон, и предложил свой путь выхода из экономического кризиса.
- Зачем Дерипаска вступил в полемику с Центробанком?
- Дерипаска очень опытный не только бизнесмен, но и царедворец. Слава Богу, он был женат не на ком-нибудь, а на внучке первого президента (России Бориса Ельцина - прим. НСН). Это очень большой опыт. Поэтому просто так он ничего говорить не будет. Тем более, он не будет ничего говорить, что угрожало бы ему и его бизнесу. Ничего он такого жуткого не сказал! Он регулярно вступает в полемику не с Кремлем – надо понимать, с кем он полемизирует, - а с Центробанком. Это его любимый объект для битья, он объясняет, что Центробанк проводит неправильную политику. Что инфляция будет расти, что бы он ни делал. И нужно поддерживать средний класс. Об этом уже можно спорить, насколько он прав. Критиковать Центробанк может позволить себе кто угодно. Это дело обычное.
- Чья позиция вам ближе – Дерипаски или Центробанка?
- Ответить могу знаменитой фразой из «Собачьего сердца»: «С обоими не согласен!». Для того, чтобы бороться с кризисом, нужно, как в знаменитом сериале «Доктор Хаус», выяснить причину, с которой нужно бороться. У нас этого не делают, а борются с симптомами. Центробанк борется с инфляцией, вице-премьеры борются с повышением цен на металлопрокат или на зерно, сахар, масло или на что-нибудь еще. Проблема заключается в том, что цены растут и будут расти независимо от желания или возможностей нашего правительства. Поскольку источник их роста находится в основном за пределами нашей страны и нашей экономики. Цены растут и будут расти во всем мире и на все. Поэтому у нашего правительства есть варианты действий: субсидировать конечного потребителя и давать деньги людям, компаниям или даже правительству, если речь идет о госзаказе, чтобы они могли покупать все это, несмотря на рост цен. Вариант второй: регулировать цены.
- Почему правительство выбрало второй вариант?
- Оно боится инфляции. Хотя инфляция совершенно не основная проблема. Но у них есть родовая травма. Они боятся роста государственного долга и инфляции. С этим ничего не поделаешь. Поэтому действительно они часто принимают неправильные решения. Цены регулируются явно не рыночными способами. Но по большому счету, совершенно не важно, как вы регулируете цены – рыночными или не рыночными методами. Важно, что вы создаете дисбаланс в экономике. Поскольку производители теряют стимул к расширению производства. А единственное, чего сейчас помимо роста экономики при ограничении инфляции хочет наше правительство, это рост инвестиций. А инвестиции у него не растут, хоть ты тресни! На самом деле, с точки зрения правительства, это самая большая проблема.
- Каким образом можно ускорить рост инвестиций?
- Весь Петербургский (международный - прим. НСН) экономический форум был посвящен этому вопросу. Но, строго говоря, правительство встало в тупик. С одной стороны оно не может наращивать расходы, потому что боится инфляции. С другой стороны ему нужно наращивать расходы, потому что иначе откуда возьмутся инвестиции? Из этого тупика оно пыталось выйти следующим образом. Оно сказало бизнесу, и тут мы начинаем догадываться, отчего Дерипаска заговорил на эту тему: «Знаете, ребята, вы плохо инвестируете, зато много платите дивидендов. Мы вам сделаем немножко больно, так что вы не сможете платить дивиденды, но зато сможете инвестировать». И тут все "дерипаски" завизжали, потому что им это очень не нравится. Они не хотят инвестировать, не понимают, что будет с внутренним и внешним рынком. Инвестировать для крупного производства означает длинный горизонт планирования. Никто не понимает, что там будет. Им предлагают похоронить свои деньги вместо того, чтобы вывести их в дивиденды.
- Чего добивается правительство от бизнесменов?
- Нашему правительству нужно плюс пять триллионов инвестиций в год – это примерно пять процентов ВВП (внутреннего валового продукта – прим. НСН). В прошлом году у нас бюджетные инвестиции обогнали частные. Правительство хочет, чтобы было все наоборот: чтобы оно свои расходы сокращало, чтобы не было инфляции, а бизнесмены, чтобы свои расходы на инвестиции наращивали. Бизнесмены этого не желают. Они повизгивают тихонечко, поскольку об этом заявил лично глава государства. Об изменениях в налоговой системе сказал Владимир Путин в своем апрельском послании. Бизнесмены не могут критиковать решение президента. Они говорят, что ЦБ, Минфин и Минпромторг неправильно себя ведут. А все сводится к тому, что они не хотят инвестировать, хотят переждать. Не по злобности характера, а потому что они не понимают, выгодно им это или нет. Все, что творит Дерипаска – из этой оперы.
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