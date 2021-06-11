Визг «дерипасок». Экономист рассказал, за чей счет Россия выйдет из кризиса

- Дерипаска очень опытный не только бизнесмен, но и царедворец. Слава Богу, он был женат не на ком-нибудь, а на внучке первого президента (России Бориса Ельцина - прим. НСН). Это очень большой опыт. Поэтому просто так он ничего говорить не будет. Тем более, он не будет ничего говорить, что угрожало бы ему и его бизнесу. Ничего он такого жуткого не сказал! Он регулярно вступает в полемику не с Кремлем – надо понимать, с кем он полемизирует, - а с Центробанком. Это его любимый объект для битья, он объясняет, что Центробанк проводит неправильную политику. Что инфляция будет расти, что бы он ни делал. И нужно поддерживать средний класс. Об этом уже можно спорить, насколько он прав. Критиковать Центробанк может позволить себе кто угодно. Это дело обычное.



- Чья позиция вам ближе – Дерипаски или Центробанка?

- Ответить могу знаменитой фразой из «Собачьего сердца»: «С обоими не согласен!». Для того, чтобы бороться с кризисом, нужно, как в знаменитом сериале «Доктор Хаус», выяснить причину, с которой нужно бороться. У нас этого не делают, а борются с симптомами. Центробанк борется с инфляцией, вице-премьеры борются с повышением цен на металлопрокат или на зерно, сахар, масло или на что-нибудь еще. Проблема заключается в том, что цены растут и будут расти независимо от желания или возможностей нашего правительства. Поскольку источник их роста находится в основном за пределами нашей страны и нашей экономики. Цены растут и будут расти во всем мире и на все. Поэтому у нашего правительства есть варианты действий: субсидировать конечного потребителя и давать деньги людям, компаниям или даже правительству, если речь идет о госзаказе, чтобы они могли покупать все это, несмотря на рост цен. Вариант второй: регулировать цены.

- Почему правительство выбрало второй вариант?

- Оно боится инфляции. Хотя инфляция совершенно не основная проблема. Но у них есть родовая травма. Они боятся роста государственного долга и инфляции. С этим ничего не поделаешь. Поэтому действительно они часто принимают неправильные решения. Цены регулируются явно не рыночными способами. Но по большому счету, совершенно не важно, как вы регулируете цены – рыночными или не рыночными методами. Важно, что вы создаете дисбаланс в экономике. Поскольку производители теряют стимул к расширению производства. А единственное, чего сейчас помимо роста экономики при ограничении инфляции хочет наше правительство, это рост инвестиций. А инвестиции у него не растут, хоть ты тресни! На самом деле, с точки зрения правительства, это самая большая проблема.

- Каким образом можно ускорить рост инвестиций?