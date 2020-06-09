Никто толком не знает. Экономист о курсе рубля
Экономист в эфире НСН объяснил, что говорить о перемене тренда в динамике курса рубля рано.
Курс рубля резко снизился по отношению к основным валютам. Доллар подорожал до 68,93 рубля, евро - до 77,57 рубля. Поводом для этого стало падение стоимости нефти. Сорт Brent опустился почти до 40 долларов за баррель.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, что говорить о перемене тренда в динамике курса рубля рано.
«Если это связано с падением цен на нефть, то это вполне объяснимая история. Чем ниже цены на нефть, тем крепче курс рубля привязан к их колебаниям, что объясняется бюджетным правилом. Макроэкономическая ситуация не меняется, так что это вопрос цен на нефть, что будет с ними. Этого не знает никто. Есть фьючерсы, но это прогнозные цены на нефть. Все будет зависеть от реакции рынков на продление ограничений в рамках ОПЕК+. Нынешнее колебание ни о каких трендах не говорит. По большому счету, все будет зависеть от сроков и интенсивности карантина в разных странах, включая США. Цены на нефть сейчас зависят не от соглашения ОПЕК+, а от спроса на нефть. Он определяется темпами снятия ограничений в экономике разных стран. Поскольку никто толком не знает, что будет с ограничениями. Поэтому никто не может сказать, что будет с курсом рубля», - сказал эксперт.
Ранее Денис Ракша в эфире НСН высказал мнение, что доходы населения будут снижаться ещё долго, а зарплаты большинства россиян в краткосрочной и среднесрочной перспективе не вернутся к «докоронавирусным» значениям.
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