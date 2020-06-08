Рубль подскочил до отметок начала марта

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже поднялся до максимальных значений к основным валютам до уровней начала марта. На 11 утра за доллар США в ходе торгов предлагали 68 рублей, 23 копейки, евро можно было приобрести за 77 рублей, 12 копеек.

В предыдущий раз такой уровень был зафиксирован 6 марта, когда стало известно о нефтяном конфликте России и Саудовской Аравии и развале сделки в варианте ОПЕК+. На момент публикации материала, доллар на Мосбирже стоил 68,27 рубля, евро – 77,14.

Эксперты рынка поясняют, что нынешний рост отечественной валюты вызван уверенностью рынка по поводу будущего нефти. В выходные страны ОПЕК+ договорились о сохранении квот на добычу на уровне 9,6 миллиона баррелей в сутки ещё на один месяц.

На этом фоне нефть также прибавляет, передает Газета.ру. Так, контракт на поставку топлива марки Brent в августе в ходе торгов на Лондонской бирже подорожал до 42 долларов, 78 центов за баррель.

