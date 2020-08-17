«Никому не нужны вклады в валюте». Эксперт посоветовал выбирать рубли
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов прокомментировал в эфире НСН решение Сбербанка ограничить возможность открытия долларовых вкладов.
Сбербанк ограничил возможность открытия долларовых вкладов, оставив в базовой линейке продуктов только вклады «Сохраняй» и «Сохраняй онлайн». Средства на этих долларовых вкладах можно разместить минимум на шесть месяцев, хотя раньше можно было и на три. Пополнять такой вклад нельзя, не получится и частично снять с него средства.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов прокомментировал НСН, почему Сбербанк принял такое решение и чем это грозит российским вкладчикам.
«Ситуация непростая: никому сейчас не нужны вклады в валюте, если мы думаем про банки, потому что по ним надо платить какие-то ненулевые процентные ставки. Во всём мире эти ставки становятся отрицательными. Особенно в евро, но и в долларе тоже ситуация не слишком приятная. Поэтому с точки зрения банка — проще оставить маленькое количество опций. Например, одну. Банкам просто неинтересно с этим связываться», — рассказал Шибанов.
Он добавил, что для вкладчиков ничего особо не изменится — условия единственного вида вклада в долларах в Сбербанке «достаточно близкие к тому, что было раньше». По его словам, для крупных же вкладчиков банки делают индивидуальные предложения, и их изменения не коснутся.
«Скорее всего, многие банки будут усложнять вклады в валюте для простых граждан», — предсказывает Шибанов. По его мнению, лучше оставаться на рублевых вкладах — там хотя бы процент ненулевой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Лукашенко связал передачу полномочий с обновлением Конституции
- Личная инфляция россиян оказалась выше официальной
- Минздрав еще не разрешил исследование третьей фазы вакцины от коронавируса
- Ефремов не явился в суд
- Собянин назвал сроки завершения реставрации исторической ГЭС-2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru