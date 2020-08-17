Сбербанк оставил один базовый вид вклада в долларах
Сбербанк ограничил возможность открытия долларовых вкладов, оставив в базовой линейке продуктов только вклады «Сохраняй» и «Сохраняй онлайн». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр финансово-кредитной организации.
Средства на этих долларовых вкладах можно разместить минимум на шесть месяцев, хотя раньше можно было и на три месяца, отмечается в материале. Пополнять такой вклад нельзя, не получится и частично снять с него средства.
Раньше клиенты Сбербанка могли открывать долларовые вклады «Пополняй» и «Управляй». Информация о них пропала и на сайте, и в мобильном приложении банка.
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