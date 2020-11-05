«Никогда такого не было»: «Банкротство» Ингушетии назвали опасным прецедентом

«Пандемия резко обострила существующую проблему. Конечно это слабость экономики, то есть малая налогооблагаемая база, а также распределение налогов в пользу федерального бюджета при сохранении социальной нагрузки на региональный бюджет. Когда денег в регионе не очень много, «налоговые ножницы» создают ситуацию, при которой регионы начинают занимать, понимая, что не смогут отдать. Причиной еще могут быть неудачи в экономическом управлении: либо низкий уровень компетенции, либо стратегическая ошибка. Например, взяли большой кредит, но не смогли заработать на его погашение», - объяснил экономист.

Он также назвал другие регионы с тяжелой экономической ситуацией. «К беднейшим регионам принадлежит, например, Астраханская область и Марий Эл, но банкроты ли они? Тем, у кого денег нет, просто не особо дают в долг», - сказал Журавлев.

Однако глобальные последствия объявления региона «банкротом» сложно предсказать, считает он.

«У нас такого никогда не было. Раньше мы старались не делать резких движений, потому что неизвестно, какие психологические последствия это поведет за собой. В свое время вводились бюджетные займы под низкий процент, чтобы регион заплатил долги. Сейчас этого нет, так как у федерального бюджета не особенно что есть давать из-за коронавируса», - отметил Журавлев.

Эксперт также рассказал, как регион будут вытаскивать из долговой ямы.

«Внешнее управление должно решить проблему. Либо отдать долги, либо реструктуризировать за счет федерального бюджета. Отдают долги обычно за счет сокращения затрат. А на что тратятся деньги регионального бюджета? На социальные выплаты. Пенсий это не касается, так как их платит Пенсионный фонд. Придется минимизировать, скорее всего, больницы, учебные заведения. В любом случае, регион не посадишь в долговую тюрьму. С помощью банкротства должно быть найдено решение, на этом ничего не заканчивается. Банкротство предприятия может закончиться ликвидацией, но Ингушетия никуда не денется. Ликвидация субъекта невозможна», - сказал специалист.

Вместе с тем Журавлев выразил мнение, что банкротство, скорее всего, не станет привлекательным способом перестать платить долги.

«Интересно, что будет дальше. Федеральный Минфин решит проблему, а дальше регион снова будет брать в долг? Если так, то тогда завтра банкротами будут все. Выяснится, что это великолепный способ уходить от обязательств. Но Минфин – не благотворительная организация, скорее всего он найдет способ, гарантирующий, что банкрот не повторит своих ошибок. Но какой, я не знаю, так как банкротство региона происходит впервые», - признался экономист.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН выступила против трактовки о «банкротстве» региона.

«Это полная глупость. Регионы у нас банкротами не бывают», - сказала она.

По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда. Ранее он заявил, что экономические проблемы наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств. Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством.

