«Дефолт уже произошел». Экономист оценил угрозу повторения 1998 года

«Дефолт – это отказ платить по своим обязательствам. Отказ государства от своих официальных обязательств де-факто произошел с началом «коронабесия», когда правительство наглядно продемонстрировало всем, что реальной помощи людям оно оказывать не будет, даже если люди лишились возможности жить из-за политики этого государства. И в части ликвидации здравоохранения под видом его оптимизации и превращения в «министерство захоронения». И в части абсурдного «коронабесия». Так что дефолт социально-политический уже произошел. Другое дело, что у нас исторически дефолт понимается в крайне узком смысле – отказ от обязательств перед федеральным бюджетом, а не перед населением и спекулянтами, которые покупают его ценные бумаги. В этом отношении, если рассматривать ситуацию только с точки зрения финансовых спекулянтов, а не с точки зрения населения России, тогда дефолт невозможен, потому что у федерального бюджета много денег и на какое-то количество лет их хватит», - рассказал он.

В этом году рубль пережил два обвала – весной и летом. Сейчас курс доллара держится около 73 рублей, евро – около 87 рублей. На фоне девальвации эксперты заговорили о возможности деноминации, когда власти официально обесценивают национальную валюту. Разговоры о «зачёркивании нулей» уже свидетельствуют о том, что страна приближается к шоковой девальвации, сказал ранее на пресс-конференции НСН экономист Владислав Жуковский.

