«Дефолт уже произошел». Экономист оценил угрозу повторения 1998 года
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН назвал причины, по которым кризис в России уже можно считать состоявшимся.
Экономисты Высшей школы экономики оценили возможность повторения дефолта 1998 года. По их мнению, похожий сценарий маловероятен как в 2021 году, так и в среднесрочной перспективе. По их оценке, сейчас экономическая ситуация значительно отличается. У правительства и Центробанка гораздо больше резервов – 600 миллиардов долларов на золотовалютных счетах, а не 17, как в конце 90-х годов. Кроме того, власти поддерживают низкий уровень госдолга.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, что невозможность дефолта констатируют «финансовые спекулянты», не думающие о судьбе обычного населения России.
«Дефолт – это отказ платить по своим обязательствам. Отказ государства от своих официальных обязательств де-факто произошел с началом «коронабесия», когда правительство наглядно продемонстрировало всем, что реальной помощи людям оно оказывать не будет, даже если люди лишились возможности жить из-за политики этого государства. И в части ликвидации здравоохранения под видом его оптимизации и превращения в «министерство захоронения». И в части абсурдного «коронабесия». Так что дефолт социально-политический уже произошел. Другое дело, что у нас исторически дефолт понимается в крайне узком смысле – отказ от обязательств перед федеральным бюджетом, а не перед населением и спекулянтами, которые покупают его ценные бумаги. В этом отношении, если рассматривать ситуацию только с точки зрения финансовых спекулянтов, а не с точки зрения населения России, тогда дефолт невозможен, потому что у федерального бюджета много денег и на какое-то количество лет их хватит», - рассказал он.
В этом году рубль пережил два обвала – весной и летом. Сейчас курс доллара держится около 73 рублей, евро – около 87 рублей. На фоне девальвации эксперты заговорили о возможности деноминации, когда власти официально обесценивают национальную валюту. Разговоры о «зачёркивании нулей» уже свидетельствуют о том, что страна приближается к шоковой девальвации, сказал ранее на пресс-конференции НСН экономист Владислав Жуковский.
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