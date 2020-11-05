Названы регионы РФ с высоким риском банкротства
Регионы Северного Кавказа, а также юга Сибири рискуют быть признаны банкротами. Это связано с высоким уровнем госдолга. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Ранее правительство РФ признало банкротом республику Ингушетию. Для улучшения финансовой ситуации управление бюджетом было передано временной администрации. Несмотря на самый большой объем федеральных дотаций среди регионов РФ, республика не смогла погасить госдолг.
Климанов отмечает, что схожая ситуация наблюдается в республике Мордовия – там госдолг превышает годовой объем собственных средств.
Кроме того, в республиках Северного Кавказа: Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии, наблюдается нарастание объемов безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством.
Эксперт подчеркнул, что неплатежеспособность региона должна быть подтверждена Счетной палатой РФ, затем регион признается банкротом через суд.
Ранее в Минпромторге объяснили перебои с поставками лекарств в регионы.
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