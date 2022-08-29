Глава «Росчайкофе» предупредил о росте цен на кофе на 15%

Накануне эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену в России. Отмечается, что рост цен может составить около 30%. Рамаз Чантурия подчеркнул, что цены на кофе в течение этого года колеблются, но не достигают каких-то запредельных объемов.

«За прошлую неделю цены на кофе действительно выросли около 15%. Но этот рост цен был пока в пределах тех уровней цен, которые уже были на бирже в последнее полугодие-год. Хочу напомнить, что стоимость кофе с прошлого лета выросла на бирже в два с половиной раза. Это был беспрецедентный рост на биржевых торгах, который случился из-за двух природных катаклизмов в Бразилии в прошлом году. После этого цены корректировались. Такие цены уже были, ничего экстраординарного в течение этого года не произошло», - сказал Чантурия.

По его словам, на данный момент нельзя точно спрогнозировать, будет ли зеленый кофе дорожать и дальше.

«Изменение прошлой недели связано с ожиданиями различных урожаев в тех или иных странах и оценки баланса спроса и предложения. Однозначных фундаментальных данных, которые могли бы говорить о том, что мы будем иметь более высокие цены в ближайшее время на зеленый кофе, нет. Так как биржевые торги – это возможность спекулянтам зарабатывать деньги на изменениях цен… Всегда различная информация, которая поступает с реального сектора, используется либо для того, чтобы подстегнуть цены, либо для того, чтобы охладить их. На этих колебаниях очень часто люди зарабатывают средства», - указал Чантурия.