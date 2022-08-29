Глава «Росчайкофе» предупредил о росте цен на кофе на 15%
За прошлую неделю цены на кофе возросли, но рост был в тех пределах, которые уже были на бирже в последнее полугодие-год, отметил в эфире НСН Рамаз Чантурия.
Нельзя однозначно сказать, подорожает ли кофе в России в ближайшее время, однако недавний скачок цен на 15% не является чем-то экстраординарным, заявил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену в России. Отмечается, что рост цен может составить около 30%. Рамаз Чантурия подчеркнул, что цены на кофе в течение этого года колеблются, но не достигают каких-то запредельных объемов.
«За прошлую неделю цены на кофе действительно выросли около 15%. Но этот рост цен был пока в пределах тех уровней цен, которые уже были на бирже в последнее полугодие-год. Хочу напомнить, что стоимость кофе с прошлого лета выросла на бирже в два с половиной раза. Это был беспрецедентный рост на биржевых торгах, который случился из-за двух природных катаклизмов в Бразилии в прошлом году. После этого цены корректировались. Такие цены уже были, ничего экстраординарного в течение этого года не произошло», - сказал Чантурия.
По его словам, на данный момент нельзя точно спрогнозировать, будет ли зеленый кофе дорожать и дальше.
«Изменение прошлой недели связано с ожиданиями различных урожаев в тех или иных странах и оценки баланса спроса и предложения. Однозначных фундаментальных данных, которые могли бы говорить о том, что мы будем иметь более высокие цены в ближайшее время на зеленый кофе, нет. Так как биржевые торги – это возможность спекулянтам зарабатывать деньги на изменениях цен… Всегда различная информация, которая поступает с реального сектора, используется либо для того, чтобы подстегнуть цены, либо для того, чтобы охладить их. На этих колебаниях очень часто люди зарабатывают средства», - указал Чантурия.
Кроме того, гендиректор «Росчайкофе» отметил, что поставки кофе уже начали восстанавливаться. По его словам, компании успешно перестраивают логистические цепочки и выстраивают их через Средиземное и Черное моря, а также через Иран и Дальний Восток.
«Поставки постепенно восстанавливаются по сравнению с тем, что было у нас в первом полугодии. У нас традиционно большая часть кофе поступала в страну через европейские портовые хабы. Сейчас ввиду тех изменений, которые произошли в глобальном плане, логистические цепи нарушены, те, которые были раньше. Сейчас мы получаем кофе в том числе через европейские хабы, но меньше, чем было раньше. Многие компании перестраивают свои маршруты через Средиземное и Черное море, через Иран и Дальний Восток. В целом поставки соответствуют тому спросу, который есть на кофе внутри страны. Каких-то серьезных колебаний здесь ожидать пока не приходится», - резюмировал Чантурия.
Ранее «Газета.ru» со ссылкой на аналитиков ЮKassa и ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщала, что средняя стоимость кофе в России выросла в августе почти на 50%. Так, цена на кофе в розничных магазинах с 1 по 20 августа составила 390 рублей.
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