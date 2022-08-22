Диетолог назвала цикорий заменой подорожавшему кофе
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что альтернативой и более дешёвой заменой кофе может стать чай, который также содержит кофеин, сообщает NEWS.ru.
По ее словам, также в качестве замены стоит рассматривать обладающий тонизирующим эффектом какао, который можно комбинировать с богатым антиоксидантами ячменным кофе или цикорием.
«Пусть будет меньше концентрация напитка, чтобы сэкономить, а туда добавить корицу... Корица обеспечивает проникновение углеводов в клетку. Глюкоза сигнализирует мозгу, что энергия поступила, и рука не потянется за второй чашечкой кофе», — добавила эксперт.
В издание The Wall Street Journal сообщило, что цены на кофе могут вырасти из-за падения урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем зёрен в мире.
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