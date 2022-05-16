Сделку кофейной компании Paulig по продаже бизнеса в РФ могут аннулировать
Сделку финской кофейной компании Paulig могут признать недействительной по запросу «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая обратилась к правительству, Генпрокуратуре и ФАС с соответствующей просьбой. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ФАС уже подтвердила ТАСС получение обращения, однако Paulig не ответил на запрос. В ОПИ уверены, что договор по продаже призван прикрыть другой документ по приобретению кофеобжарочного предприятия.
По данным ОПИ, из договора были исключены нематериальные активы, включая права на товарные знаки и секреты производства, что делает сделку бессмысленной.
Ранее Paulig продала свои российские подразделения инвестору Викасу Сои. После сделки бизнесмену перешел завод по обжарке кофе в Тверской области. При этом на долю российского рынка приходилось менее 5% общих продаж компании.
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