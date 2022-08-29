Эксперты предупредили о росте цен на кофе в России на 30%

По словам специалиста, урожай кофе в Колумбии и в целом в Латинской Америке пострадал из-за засухи, пишет РИА ФАН. Центр выращивания кофе переместился во Вьетнам, однако и здесь уже отмечается низкий урожай. По словам Чарного, продукт подорожал до уровня 1 тысячи рублей за 1 кг, отмечает телеканал 360. Эксперт допустил, что цены на кофе могут вернуться к изначальным показателям, если урожай восстановится в течение нескольких месяцев.

«Важно понимать, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие, а оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса», - добавил специалист.

Руководитель сегмента «Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства» рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев согласен с коллегой: по его словам, и аналитики, и производители ожидают общего роста цен на кофе. Эксперт отметил, что стоимость этого продукта зависит от двухгодичных колебаний из-за особенностей вегетации и тренда на рост на фоне ухудшения климатических условий в районах возделывания.

