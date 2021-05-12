Кто тут самый жадный? Премьер нашел виноватых в росте цен

Жадность отдельных производителей и торговых сетей стали одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России. С таким заявлением выступил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, представляя отчет о работе кабмина. По его словам, низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги разогнали инфляцию во всем мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания. А вслед за этим и в России многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми, - сказал премьер.

«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России», - заявил Мишустин.

И предупредил:

«У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Рассказал премьер и мерах, которыми правительство пытается сдерживать цены на социально значимые продукты. Почему «пытается»? Да потому что даже по данным Росстата, цены на них как шли вверх, так и продолжают расти. Особое звучание реляции главы кабинета министров приобретают при взгляде на динамику цен на сахар-песок и растительное масло, которым правительство по поручению президента еще в конце прошлого – начале нынешнего года дало решительный бой. И проиграло его: в апреле эти товары подорожали в среднем по России еще на 1,4-1,9%.

«Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 млрд рублей», - сообщил М.Мишустин.

Для продовольственных товаров, по его словам, были введены долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых.

Неясно, впрочем, почему премьер Мишустин «назначил» виноватыми только ритейл и аграриев. В конце концов, и те и другие в ценообразовании на свою продукцию зависят от целого ряда факторов - тех же энерготарифов и цен на топливо. А они тоже растут: например, бензин в целом по России, по данным Росстата, к 4 мая подорожал на 3,6% по сравнению с декабрем 2020-го. А транспортная составляющая есть непременная часть конечной стоимости любого продукта.

А знаете, кто оказался в лидерах по выводу дивидендов из России? Компании топливно-энергетического комплекса, на них приходится более четверти всего выведенного объема дивидендов, роялти и процентов – это признал тот же премьер Мишустин. И это при том, что знаменитый демпферный механизм был придуман как раз для них! На втором месте, по его словам, металлурги, кстати, продукция которых за год подорожала почти вдвое. И только потом – банки, ритейл и другие отрасли. За 2019 год все они вывели за рубеж 4,3 триллиона рублей, - сообщил глава правительства.

Ну, и кто тут самый жадный?

