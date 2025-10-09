В Совфеде захотели завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году
Совет Федерации предложил правительству завершить к 2026 году эксперимент, связанный с самозанятыми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление сенаторов по итогам выступления в палате министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Речь идет о документе «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития». Совфед, выслушав главу Минэкономразвития, предложил кабмину оценить итоги эксперимента по внедрению специального режима «Налог на профессиональный доход».
«По итогам анализа рассмотреть возможность окончания эксперимента в 2026 году и разрабатывать дополнительные меры, чтобы избежать занижения... базы для исчисления налога на доходы физических лиц в случаях, когда нанимают работников», — отмечается в постановлении.
Ранее Максим Решетников заявлял что правительство намерено сохранить налоговый режим для самозанятых до 2028 года, пишет 360.ru.
