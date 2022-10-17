«Нет входного контроля!»: В России объяснили рост поставок бракованных микросхем

По его словам, вернуть всю партию продукции при наличии бракованной детали можно, только если это позволяет договор между продавцом и покупателем. Тимошенко также отметил, что раньше бракованную продукцию «отфильтровывали» лучше, на более ранней стадии.

«Все очень сильно зависит от того, какой договор между компанией, которая покупает, и компанией-продавцом. Есть в нем строчка, которая говорит о том, что в случае наличия брака возврат за счет продавца… Если это в договоре есть, то никаких проблем нет. Если не написано – сами виноваты. Нам, как потребителям, придется за это все заплатить рублем. Брак был и раньше, просто раньше он отфильтровывался на более ранней стадии. Для некоторых микросхем входной контроль – это не дорого, а для некоторых очень дорого. Условно говоря, чтобы проверить процессор, нужно запустить огромное количество тестов», - указал собеседник НСН.

Кроме того, кандидат технических наук рассказал о стоимости тестирования электроники. Так, стоимость напрямую зависит от уровня тестирования – автоматизированного или ручного.