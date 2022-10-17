«Нет входного контроля!»: В России объяснили рост поставок бракованных микросхем
Раньше так называемые проверенные продавцы давали гарантию, что определенная микроэлектроника будет работать, отметил в эфире НСН кандидат технических наук Александр Тимошенко.
Китай начал поставлять в Россию большое количество бракованных микросхем, потому что при параллельном импорте нет проверки продукции и входного контроля, рассказал доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что отечественные производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих. Такие данные приводит «Коммерсант». Так, после начала военных действий на Украине доля брака микросхем и компонентов в поставках из Китая увеличилась с 2% до 40%. Отмечается, что из-за санкций импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах. Александр Тимошенко считает, что организовать проверку микросхем можно, так как это не такая дорогая процедура.
«Раньше были так называемые проверенные продавцы, которые давали некоторую гарантию, что определенное устройство будет работать. Этому, в принципе, можно было доверять. Поскольку эти доверенные продавцы ушли с рынка, то происходит закупка через параллельный импорт, а там на входе нет проверки и контроля. Но каждую интегральную схему, которая поступает, можно проверить. Это не такая большая процедура, просто она стоит немного дороже. И если вы покупаете большую партию, например, тысячу штук, можно взять одну штуку, проверить… Если это брак, можно вернуть всю партию. Проблема возникла из-за того, что у нас не привыкли делать проверку по умолчанию на входе», - сказал Тимошенко.
По его словам, вернуть всю партию продукции при наличии бракованной детали можно, только если это позволяет договор между продавцом и покупателем. Тимошенко также отметил, что раньше бракованную продукцию «отфильтровывали» лучше, на более ранней стадии.
«Все очень сильно зависит от того, какой договор между компанией, которая покупает, и компанией-продавцом. Есть в нем строчка, которая говорит о том, что в случае наличия брака возврат за счет продавца… Если это в договоре есть, то никаких проблем нет. Если не написано – сами виноваты. Нам, как потребителям, придется за это все заплатить рублем. Брак был и раньше, просто раньше он отфильтровывался на более ранней стадии. Для некоторых микросхем входной контроль – это не дорого, а для некоторых очень дорого. Условно говоря, чтобы проверить процессор, нужно запустить огромное количество тестов», - указал собеседник НСН.
Кроме того, кандидат технических наук рассказал о стоимости тестирования электроники. Так, стоимость напрямую зависит от уровня тестирования – автоматизированного или ручного.
«Стоимость тестирования зависит от того, какой уровень тестирования. Можно протестировать функционально: установил процессор в компьютер, запустил – работает, все нормально. Если не работает, то стоимость будет зависеть от того, из-за чего именно он не запустился. Если это систематизированная проверка, то есть там есть целая автоматическая станция, которая всю эту проверку проводит, то это не так дорого. На каждый элемент на 10% удорожание стоимости. А если вручную все проверять, то стоимость сразу увеличиться в два раза», - резюмировал Тимошенко.
После резкого обострения санкционного противостояния с Западом российские власти рассматривали Пекин как основного помощника в обходе ограничительных мер. По итогам почти восьми месяцев продолжающегося конфликта эти ожидания в целом не оправдались. В частности, Китай отказался помогать России в поставках авиадеталей, и даже находящийся под санкциями Huawei ограничил сотрудничество и начал выводить бизнес.
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