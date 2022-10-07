В Нидерландах задержали мужчину, подозреваемого в поставках микрочипов в Россию

В сообщении говорится, что задержанный подозревается в нарушении торговых ограничений, а значит и санкционных ограничений, посредством путем поставок в РФ товаров, которые могут использоваться для военных целей. Отмечается, что мужчина умышленно указывал ложный пункт назначения не на территории России с целью обойти санкции.

«У подозреваемого изъят... торговый запас товаров... Предполагается, что среди прочего он поставлял микрочипы компаниям и организациям в России. Эти микрочипы могут быть использованы для производства вооружения», - отмечается в заявлении.

Ранее Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила о разоблачении агента российской разведки, который пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

