В Нидерландах задержали мужчину, подозреваемого в поставках микрочипов в Россию

Служба по налоговой информации и расследованиям Нидерландов объявила о задержании 55-летнего мужчины, который мог поставлять в Россию микрочипы в обход санкций, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что задержанный подозревается в нарушении торговых ограничений, а значит и санкционных ограничений, посредством путем поставок в РФ товаров, которые могут использоваться для военных целей. Отмечается, что мужчина умышленно указывал ложный пункт назначения не на территории России с целью обойти санкции.

«У подозреваемого изъят... торговый запас товаров... Предполагается, что среди прочего он поставлял микрочипы компаниям и организациям в России. Эти микрочипы могут быть использованы для производства вооружения», - отмечается в заявлении.

Ранее Служба общей разведки и безопасности Нидерландов заявила о разоблачении агента российской разведки, который пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыСанкции Против РоссииЗадержание
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