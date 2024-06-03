Автомобили Lada начнут собирать в Египте

По его словам, производство российских машин будет происходить в рамках уже подписанного договора о партнерстве между российским «АвтоВАЗом» и египетской GV Investments, передает РИА Новости.

Новый завод по сборке Lada станет одним из крупнейших в Египте, отметил египетский министр.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о переходе на «советскую» складскую модель, что означает поддержание больших запасов комплектующих для сборки Lada. В компании уверяют, что такой подход позволит избежать рисков на фоне санкций.



