Автомобили Lada начнут собирать в Египте
От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год собираются производить на заводе, который будет построен в египетском городе Тарбул. Запустить производство на нем планируется в 2025 году, сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.
По его словам, производство российских машин будет происходить в рамках уже подписанного договора о партнерстве между российским «АвтоВАЗом» и египетской GV Investments, передает РИА Новости.
Новый завод по сборке Lada станет одним из крупнейших в Египте, отметил египетский министр.
Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о переходе на «советскую» складскую модель, что означает поддержание больших запасов комплектующих для сборки Lada. В компании уверяют, что такой подход позволит избежать рисков на фоне санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru