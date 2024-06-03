Автомобили Lada начнут собирать в Египте

От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год собираются производить на заводе, который будет построен в египетском городе Тарбул. Запустить производство на нем планируется в 2025 году, сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.

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По его словам, производство российских машин будет происходить в рамках уже подписанного договора о партнерстве между российским «АвтоВАЗом» и египетской GV Investments, передает РИА Новости.

Новый завод по сборке Lada станет одним из крупнейших в Египте, отметил египетский министр.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о переходе на «советскую» складскую модель, что означает поддержание больших запасов комплектующих для сборки Lada. В компании уверяют, что такой подход позволит избежать рисков на фоне санкций.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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