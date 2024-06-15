Президент «АвтоВАЗа» заявил, что новая Lada Iskra ориентирована на молодежь
Новая модель автомобиля Lada Iskra ориентирована на молодежь, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в беседе с РИА Новости.
По его словам, дизайн Iskra «более динамичный, сбалансированный и более молодежный». Соколов отметил, что сам бренд в принципе молодеет: раньше средний возраст владельца Lada был 44 года, сейчас средний возраст снизился до 42 лет.
В компании выразили надежду, что новая модель привлечет ценителей и любителей марки среди молодого поколения.
Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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