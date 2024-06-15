Президент «АвтоВАЗа» заявил, что новая Lada Iskra ориентирована на молодежь

По его словам, дизайн Iskra «более динамичный, сбалансированный и более молодежный». Соколов отметил, что сам бренд в принципе молодеет: раньше средний возраст владельца Lada был 44 года, сейчас средний возраст снизился до 42 лет.

В компании выразили надежду, что новая модель привлечет ценителей и любителей марки среди молодого поколения.

Ранее министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир заявил, что автомобили Lada будут собирать на заводе, который построят в египетском городе Тарбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

