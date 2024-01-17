«Нет мощностей – нет плана»: Почему развитие сетей 5G в России остановилось
Россия пока не может выйти на планируемые мощности выпуска оборудования для 5G, отметил в эфире НСН Игорь Ящук.
Россия не имеет четкого плана по строительству сетей 5G, так как страна еще не наладила собственное производство необходимого оборудования для них, заявил руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в интервью НСН.
Ранее измеритель скорости и доступности мобильного интернета Ookla сообщил, что покрытие мобильного интернета и сотовой связи в целом в России во втором полугодии 2023 года, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось. Ящук напомнил, что, несмотря на хорошие показатели, разговоры о развитии 5G «затихли».
«По поводу 5G в публичной плоскости достаточно тихо. Есть разговоры, решения, планы, стратегии по поводу развития на собственном оборудовании… То есть, должно разрабатываться собственное оборудование, тестироваться, определяться поставщики, они между собой где-то должны конкурировать, чтобы определить максимально качественного. Но пока нигде четкого плана по строительству 5G на территории РФ не видно. Скорее всего, это связано с тем, что у нас пока нет точной определенности в объемах поставки собственного оборудования на рынок 5G для операторов. Пока мы не разовьем внутреннее производство и не сможем выйти на планируемые мощности его выпуска, говорить о каком-то годе – фикция», - сказал Ящук.
При этом он отметил, что России лучше подождать «пару лет» и наладить собственное производство оборудования, чем закупать его за границей.
«Россия перешла на тот этап своего развития, когда мы можем позволить себе переждать пару лет и потом выйти на собственное оборудование, чем закупать за баснословные деньги безумные объемы оборудования, а потом его демонтировать, либо куда-то начинать перевозить в регионы. Пару лет в масштабе страны никакой роли не сыграют», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство рассчитывает на начало в 2025 году пилотных проектов по сотовой связи 5G на российских базовых станциях в городах-милионниках. При этом в конце декабря прошлого года Шадаев заявил, что активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах РФ с 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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