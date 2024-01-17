«Нет мощностей – нет плана»: Почему развитие сетей 5G в России остановилось

«По поводу 5G в публичной плоскости достаточно тихо. Есть разговоры, решения, планы, стратегии по поводу развития на собственном оборудовании… То есть, должно разрабатываться собственное оборудование, тестироваться, определяться поставщики, они между собой где-то должны конкурировать, чтобы определить максимально качественного. Но пока нигде четкого плана по строительству 5G на территории РФ не видно. Скорее всего, это связано с тем, что у нас пока нет точной определенности в объемах поставки собственного оборудования на рынок 5G для операторов. Пока мы не разовьем внутреннее производство и не сможем выйти на планируемые мощности его выпуска, говорить о каком-то годе – фикция», - сказал Ящук.

При этом он отметил, что России лучше подождать «пару лет» и наладить собственное производство оборудования, чем закупать его за границей.

«Россия перешла на тот этап своего развития, когда мы можем позволить себе переждать пару лет и потом выйти на собственное оборудование, чем закупать за баснословные деньги безумные объемы оборудования, а потом его демонтировать, либо куда-то начинать перевозить в регионы. Пару лет в масштабе страны никакой роли не сыграют», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство рассчитывает на начало в 2025 году пилотных проектов по сотовой связи 5G на российских базовых станциях в городах-милионниках. При этом в конце декабря прошлого года Шадаев заявил, что активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах РФ с 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

