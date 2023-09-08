«Нужно 50 тысяч станций»: Сотовые операторы не спешат использовать китайское оборудование
На сегодняшний день случаи массовых отключений сотовой связи в России единичны, сказал в эфире НСН Константин Анкилов.
Российские операторы связи пока не будут менять качественное оборудование на разработки китайских производителей «третьего эшелона», заявил в интервью НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.
По данным «Коммерсанта», операторам связи не хватает около 50 тысяч базовых станций для полноценного строительства сетей. При этом с начала года тестируется китайское оборудование «третьего эшелона», качество которого пока оставляет желать лучшего.
«Такое оборудование не будут массово вводить, пока не будет уверенности, что оно пригодно для работы, иначе мы можем столкнуться с тем, что сейчас связь есть, а потом ее нет. Пока случаи, когда связь исчезает на уровне региона, уникальны и единичны. Операторы сейчас частично закрывают эти вопросы, но если вопрос с поставками оборудования не будет решен, качество связи будет постепенно снижаться, но не сразу же. Неспроста сети в России и мире строились на трех поставщиках, которые не присутствуют сейчас в стране. Это высокотехнологическое и очень сложное оборудование. При этом необходимо, чтобы оборудование работало в масштабе целой страны или региона и обслуживало миллионы пользователей при большой нагрузке», - сказал Анкилов.
По его словам, сегодня ситуация «неопределенная».
«Если посмотреть на предыдущие годы, в стране ежегодно вводилось 80-90 тысяч новых базовых станций, поэтому 50 тыс. это реалистичные цифры, которые нужно получать рынку. Сейчас деятельность идет по двум направлениям: взаимодействие с другими поставщиками или российские разработки. Тут только время покажет, как решится эта проблема. Ситуация неопределенная», - заключил собеседник НСН.
Главными мировыми поставщиками оборудования для строительства сотовых сетей являются компании Huawei, Nokia и Ericsson, китайская ZTE также считается хорошим производителем.
Ранее сообщалось, что в России может быть создан виртуальный сотовый оператор для госорганов. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн объяснял Telegram-канал «Радиоточка НСН», что виртуальный оператор обезопасит российских пользователей от вмешательства третьих стран.
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