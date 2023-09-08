«Нужно 50 тысяч станций»: Сотовые операторы не спешат использовать китайское оборудование

Российские операторы связи пока не будут менять качественное оборудование на разработки китайских производителей «третьего эшелона», заявил в интервью НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

По данным «Коммерсанта», операторам связи не хватает около 50 тысяч базовых станций для полноценного строительства сетей. При этом с начала года тестируется китайское оборудование «третьего эшелона», качество которого пока оставляет желать лучшего.