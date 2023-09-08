«Нужно 50 тысяч станций»: Сотовые операторы не спешат использовать китайское оборудование

На сегодняшний день случаи массовых отключений сотовой связи в России единичны, сказал в эфире НСН Константин Анкилов.

Российские операторы связи пока не будут менять качественное оборудование на разработки китайских производителей «третьего эшелона», заявил в интервью НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

По данным «Коммерсанта», операторам связи не хватает около 50 тысяч базовых станций для полноценного строительства сетей. При этом с начала года тестируется китайское оборудование «третьего эшелона», качество которого пока оставляет желать лучшего.

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«Такое оборудование не будут массово вводить, пока не будет уверенности, что оно пригодно для работы, иначе мы можем столкнуться с тем, что сейчас связь есть, а потом ее нет. Пока случаи, когда связь исчезает на уровне региона, уникальны и единичны. Операторы сейчас частично закрывают эти вопросы, но если вопрос с поставками оборудования не будет решен, качество связи будет постепенно снижаться, но не сразу же. Неспроста сети в России и мире строились на трех поставщиках, которые не присутствуют сейчас в стране. Это высокотехнологическое и очень сложное оборудование. При этом необходимо, чтобы оборудование работало в масштабе целой страны или региона и обслуживало миллионы пользователей при большой нагрузке», - сказал Анкилов.

По его словам, сегодня ситуация «неопределенная».

«Если посмотреть на предыдущие годы, в стране ежегодно вводилось 80-90 тысяч новых базовых станций, поэтому 50 тыс. это реалистичные цифры, которые нужно получать рынку. Сейчас деятельность идет по двум направлениям: взаимодействие с другими поставщиками или российские разработки. Тут только время покажет, как решится эта проблема. Ситуация неопределенная», - заключил собеседник НСН.
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Главными мировыми поставщиками оборудования для строительства сотовых сетей являются компании Huawei, Nokia и Ericsson, китайская ZTE также считается хорошим производителем.

Ранее сообщалось, что в России может быть создан виртуальный сотовый оператор для госорганов. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн объяснял Telegram-канал «Радиоточка НСН», что виртуальный оператор обезопасит российских пользователей от вмешательства третьих стран.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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