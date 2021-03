Власти Египта назвали виновного в перекрытии Суэцкого канала

Ответственность за инцидент с контейнеровозом, блокировавшим ранее Суэцкий канал, лежит на капитане судна, заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

По его словам, сейчас в Суэцком канале началась навигация.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала в прошлый вторник, 23 марта, полностью перекрыв движение в обе стороны. Управляющая судном японская компания Shohei Kisen объяснила произошедшее сильным ветром. На борту судна находится более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, их переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Ever Given — одно из крупнейших судов в своем классе: длина составляет 400 м, ширина — 59 м.

После того, как Суэцкий канал был заблокирован, возле него образовался затор из более чем 450 судов, ожидающих прохода. В очереди стояли в том числе танкеры с нефтью на 400 млн долларов. Пробка была на протяжении 65 км от южного входа в канал.