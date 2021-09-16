«Нет газа». Финансист назвал главную проблему конкурентов «Газпрома»
Юшков уверен, что другие поставщики, на которых рассчитывает Польша, не смогут продать стране достаточно топлива.
Решение Польши отказаться от российского газа невыгодно в первую очередь самим полякам, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Ранее стало известно, что Польша в следующем году намерена отказаться от поставок газа из России и заменить его на газ из Дании, который будет идти по трубопроводу Baltic Pipe.
«Основная проблема проекта Baltic pipe заключается в том, что пока в нем нет газа. У Норвегии четвертый год подряд падает добыча, никакого нового газа, чтобы заполнить им газопровод, добывать никто не будет. Более того, полякам придется конкурировать с другими покупателям, прежде всего с Германией. Baltic Pipe берет свое начало не в каком-то месторождении, а в газопроводе Europipe II, который как раз-таки идет от норвежских месторождений в Германию. Если полякам удастся договориться о поставках к себе, то они лишат газа Германию. Пока им удалось законтрактовать около двух миллиардов кубов, а надо 10. Где они возьмут остальные – пока непонятно», - рассказал финансовый эксперт.
Финансист предположил, что Польша всё равно будет приобретать российский газ, поскольку альтернативы ему нет.
«Я думаю, в последний момент будет решаться судьба контрактов с "Газпромом". Существующий они продлевать не будут, но, возможно, они будут подписывать новые, среднесрочные или краткосрочные, или подписывать небольшие контракты, но постоянно. Польша часть газа покупает в Германии, но в реальности это просто российский газ, который приходит по "Северному потоку-1", там образуются излишки, поляки их скупают и оставляют тем клиентам, которые должны были получить газ по трубопроводу "Ямал-Европа", а сами аналогичный объем отбирают на польско-белорусской границе. Но в документах это немецкий газ. Как ни крути, газ российского происхождения они будут покупать», - отметил он.
Юшков уверен, что решение Польше политически мотивировано и нанесет удар по экономике страны.
«По политическим мотивам они себе противодействуют и пытаются отказаться от российского газа. Норвегия славилась тем, что первая из поставщиков газа в Европу перешла на привязку исключительно к спотовому рынку. Если такие цены, как сейчас, будут и дальше, то это будет обходиться значительно дороже, чем российские трубопроводные поставки. У "Газпрома" есть опция подписать контракт, согласно которому цены привязаны к ценам нефти. Для сравнения, сейчас 800 долларов на спотовых рынках, и "Газпром" по нефтяным контрактам продает примерно за 300-350. Если бы сейчас поставки пошли, то Польша бы покупала по Baltic Pipe газ в два раза дороже. С точки зрения экономики вопрос закупки норвежского газа очень спорный», - пояснил финансист.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН предположил, что рекордно высокие цены на газ в Европе сыграют России на руку.
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