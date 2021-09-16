«Нет газа». Финансист назвал главную проблему конкурентов «Газпрома»

Решение Польши отказаться от российского газа невыгодно в первую очередь самим полякам, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.



Ранее стало известно, что Польша в следующем году намерена отказаться от поставок газа из России и заменить его на газ из Дании, который будет идти по трубопроводу Baltic Pipe.

«Основная проблема проекта Baltic pipe заключается в том, что пока в нем нет газа. У Норвегии четвертый год подряд падает добыча, никакого нового газа, чтобы заполнить им газопровод, добывать никто не будет. Более того, полякам придется конкурировать с другими покупателям, прежде всего с Германией. Baltic Pipe берет свое начало не в каком-то месторождении, а в газопроводе Europipe II, который как раз-таки идет от норвежских месторождений в Германию. Если полякам удастся договориться о поставках к себе, то они лишат газа Германию. Пока им удалось законтрактовать около двух миллиардов кубов, а надо 10. Где они возьмут остальные – пока непонятно», - рассказал финансовый эксперт.